Kapitän Jan Philipp Seitz (mit Ball) und der TuS stehen vor entscheidende Wochen.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Vor den Regionalliga-Basketballern des TuS Bramsche liegen drei Wochenenden, die ausschlaggebend für den Klassenerhalt sein könnten. Nacheinander treffen die Red Devils auf die drei Teams, die in der Tabelle aktuell hinter ihnen liegen.

Den Anfang macht am Samstag, 15. Januar 2021, (20 Uhr) die Partie bei der SG Braunschweig (Tunica-Sporthalle). Danach empfängt der TuS am 22. Januar Wolfenbüttel, bevor die Hasestädter am 29. Januar nach Bergedorf müssen.Drei Mannschaften s