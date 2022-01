Auto rutscht in Leitplanke: Glätteunfall auf B68 in Bramsche

Nach einem glättebedingten Unfall am Montagmorgen kam eine 38-jährige Wallenhorsterin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

dpa/Marcel Kusch

Bramsche. Glatte Straßen sorgten am Montag für Gefahr auf den Straßen in der Region Osnabrück. In Bramsche kam eine Frau auf der B68 mit ihrem Auto von der Straße ab. Sie erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen.

Eine Autofahrerin aus Wallenhorst befuhr gegen am Montag gegen 8.20 Uhr die B68 in nördlicher Richtung, als sie auf Höhe der Abfahrt zur B218 glättebedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto rutschte in die Leitplanke – d