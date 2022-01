Bramsche in Zahlen – so verändert sich die Stadt

Die Einwohnerzahl von Bramsche wächst fast kontinuierlich. In anderen statistischen Bereichen gibt es aber teils negative Entwicklungen (Archivbild).

Johannes Kapitza

Bramsche. Bramsche scheint gar nicht so unattraktiv zu sein, wie "böse Zungen" manchmal behaupten. Es ziehen zumindest mehr Menschen in die Stadt als aus ihr fort. So weisen es Statistiken aus, die noch viele weitere, teils wenig bekannte Zahlen liefern.

Eine Stadt ist immer im Wandel. Auch Bramsche. Das wird nicht nur jedem sichtbar, der mit offenen Augen durch seine Heimat geht. Es zeigt sich auch an den Daten, die das Landesamt für Statistik in Niedersachsen regelmäßig veröffentlicht. Si