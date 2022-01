Anke Hennig eröffnet ihr Wahlkreisbüro in Bramsche

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig vor ihrem Wahlkreisbüro am Markt in Bramsche.

SPD

Bramsche. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig hat ihr SPD-Wahlkreisbüro in zentraler Lage in Bramsche eröffnet.

Seit vergangenem Sommer ist Anke Hennig (SPD) aus Bramsche Mitglied des Deutschen Bundestages in Berlin. Nachdem die Personalfragen in ihrem Team dort und die Besetzung der Räumlichkeiten in Berlin schon besetzt waren, ist nun auch das