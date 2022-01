Auch gegen Göttingen dürfen TuS-Kapitän Jan Philipp Seitz (beim Wurf) und Co. auf die Unterstützung ihrer Fans hoffen.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres freuen sich die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 8. Januar 2022, auf Zuschauer und den ASC Göttingen. Spielbeginn in der Sporthalle an der IGS ist wie üblich um 19.15 Uhr.

"Göttingen hat uns im Hinspiel deutlich beherrscht und das Spiel nach einer zwischenzeitlichen Führung von bis zu 30 Punkten letztendlich sicher mit 19 Punkten Vorsprung gewonnen", erinnert sich Red-Devils-Trainer Reiner Frontzek