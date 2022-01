Weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Bramsche eröffnet

Am Hasebad in Bramsche ist ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum eröffnet worden (Symbolbild).

dpa/Marijan Murat

Bramsche. In Bramsche hat ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum eröffnet worden. Es ist am Hasebad zu finden.

Das neue Testzentrum ist am Hasebad an der Malgartener Straße auf dem dortigen Parkplatz zu finden an den Stellplätzen für Wohnmobile. Wie der Betreiber, Ibrahim Cengiz aus Bramsche, mitteilt, sei eine Anmeldung nicht erforderlich. Eine Int