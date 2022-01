Die Gründstückspreise für Bauland hat die LBS in Bramsche und anderen Kommunen im Landkreis Osnabrück untersucht.

Bramsche. Die LBS hat ihren Immobilien-Preisspiegel für 2021 vorgelegt. Das kosten Häuser, Eigentumswohnungen und Bauplätze in Bramsche im Vergleich zu Georgsmarienhütte, Melle und Wallenhorst.

Was kostet der Neubau von Einfamilienhäuser, Reihenhäusern oder Eigentumswohnungen, was der Erwerb fertiger Immobilien in diesen Kategorien? Diese Frage haben insgesamt 440 Experten der LBS. der Bausparkasse der Sparkassen, in 1000 Städten