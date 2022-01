BBB-Firmenleitung in Bramsche will bei Suche nach neuen Jobs helfen

Die Unternehmensgeschäftsführung glaubt nicht mehr zwingend an gute Zukunftsaussichten für die BBB-Betriebe und deren Branche.

Marcus Alwes

Bramsche. Die Geschäftsleitung der BBB Verlagsbuchbinderei GmbH und der BBB Musterkarten GmbH will ihren Beschäftigten bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen in der Region helfen.

Es gebe bereits "erste Anfragen von anderen an Personal interessierten Unternehmen", nachdem an der Lindenstraße in Bramsche die Firmenschließung zum März 2022 öffentlich bekanntgemacht worden sei, erklärt BBB-Geschäftsführer Bodo Hein. Es