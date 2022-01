Weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren hatte die Freiwillige Feuerwehr in Bramsche (Symbolbild).

Björn Dieckmann

Bramsche. Etwas weniger Einsätze als in vergangenen Jahren hatte die Freiwillige Feuerwehr in Bramsche 2021. Zu tun gab es dennoch genug – nicht zuletzt durch immer mehr Bürokratie, wie Stadtbrandmeister Jörg Ludwigs berichtet.

Ganz kurz vor dem Jahreswechsel standen 272 Einsätze in der Bilanz der insgesamt acht Ortsfeuerwehren in Bramsche und seinen Ortsteilen. "Üblicherweise waren es in den Jahren davor 300 bis 350", erinnert sich Stadtbrandmeister Ludwigs. Den