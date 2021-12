Internist Peter Cramer geht nach 37 Jahren in Bramsche in den Ruhestand

Nach 37 Jahren in Bramsche geht Dr. Peter Cramer mit Jahresende in den Ruhestand.

Heiner Beinke

Bramsche. Nach 37 Jahren in Bramsche geht Dr. Peter Cramer Ende des Jahres in Ruhestand. Seine Gastroenterologische Praxis wird weitergeführt, allerdings nicht in den bisherigen Räumen.

Dr. Anita Plesz wird die Praxis als Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie übernehmen. Seit 2017 ist die Gastroenterologin bereits in Bramsche im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an den Niels-Stensen-Klin