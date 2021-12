In Bramsche ist die Betroffenheit groß über den Unfalltod von Hayani Dhibi, der als Wohnungsloser einige Zeit auf der Brücke auf dem Damm anzutreffen war.

Heiner Beinke

Bramsche. Die Polizei in Diepholz sucht fieberhaft nach dem Verursacher des Unfalls, bei dem Hayani Dhibi – der Wohnungslose, der in Bramsche auf der Brücke lebte – ums Leben gekommen ist.

Der Unfall ereignete sich am 20. Dezember 2021 am späten Nachmittag kurz nach 17 Uhr: Hayani Dhibi wurde als Radfahrer von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und in den Seitenraum geschleudert. Hierbei wurde er so schwer verlet