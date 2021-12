Kommt die Oberstufe an der IGS Bramsche oder kommt sie nicht?

Marcus Alwes

Bramsche . Es tut sich wieder was in Sachen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bramsche: Der Kreistag hat in der letzten Sitzung des Jahres 2021 die Verwaltung des Landkreises beauftragt, eine Reihe von Fakten zu ermitteln. Auf deren Grundlage könnte dann eine Entscheidung näher rücken.

Die Diskussion ist mindestens so alt wie die IGS Bramsche selbst: Soll die 2015 an den Start gegangene Schule eine Oberstufe enthalten oder nicht? Ein Antrag der Kreistagsfraktion von Grünen, FDP und CDW bringt die Debatte nun zum