Mit selbst gebastelten Sternen und Laternen wollen die Kinder der Grundschule Ueffeln ein Zeichen der Zuversicht setzen. Das kommt im Dorf gut an.

Heike Riddering

Ueffeln/Bramsche. Als Zeichen der Zuversicht haben die Jungen und Mädchen der Grundschule Ueffeln Sterne und Laternen gebastelt. Die Lichterausstellung in der Pausenhalle kommt im Dorf gut an und zieht am Abend viele Spaziergänger an.

"Wenn – wie in Zeiten der Pandemie – echte Begegnungen nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden können, braucht es eine andere Form der Kommunikation, um Verbundenheit auszudrücken", schreibt die Schulleiterin der Grundschule Ueffeln,