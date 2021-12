Erste-Hilfe-Kurse für Eltern von Babys und Kleinkindern in Bramsche

Den Erste-Hilfe-Kurs für Eltern hatte Sandra Pardieck (rechts) vom Familienservicebüro der Stadt Bramsche organisiert. Schulungsleiter war Marc Piwinski (Zweiter von rechts) von den Maltesern.

Stadt Bramsche

Bramsche. Zwei Erste-Hilfe-Kurse für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern hat das Familienservicebüro mit dem Netzwerk "Frühe Hilfen" organisiert.

Erste Hilfe Kurse für Bramscher Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern am 11. und 18.Dezember mit Marc Piwinski von den Maltesern. Von Asthma bis ZeckenbissIn den Räumen der Malteser an der Lindenstraße ging es in den Kursen um Inhalte „von