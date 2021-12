Eingerichtet hat sich Christian Müller inzwischen im Büro des Baudirektors in Bramsche. Eigentlich wäre erst der 3. Januar sein erster Arbeitstag in diesem Amt.

Heiner Beinke

Bramsche. "Riesenunterstützung hier im Haus" erfährt nach eigenen Worten der neue Baudirektor Christian Müller in Bramsche. Dennoch ist es ein beschwerlicher Anfang nach dem unrühmlichen Ende der Ära Hartmut Greife.

Dass am 31.12. 2021 der Leitende Baudirektor Hartmut Greife in den Ruhestand verabschiedet werden würde, beschäftigt schon früh im Jahr die Verantwortlichen im Rathaus und in den Ratsfraktionen. Im März teilt Bürgermeister Heiner Pahlmann m