Neuer Pächter für das Lokal "Piwo & Vino" in Bramsche gesucht

Kristian (links) und Marek Wolski in ihrem Lokal, das sie mit Hilfe von Fernsehkoch Frank Rosin auf Erfolgskurs gebracht haben. Daran erinnert die Plakette an der Wand.

Heiner Beinke

Bramsche. Marek und Kristian Wolski suchen Nachfolger für ihr Lokal "Piwo & Vino" in Bramsche. An mangelndem Erfolg liegt das nach dem Coaching durch TV-Koch Frank Rosin nicht

Seit zehn Jahren sind Vater und Sohn gemeinsam in dem Lokal an der Breuelstraße tätig, als erste Pächter, nachdem der Architekt Axel Mutert den ehemaligen Rotlichtbetrieb "Number One" gründlich umgebaut hat. Zuerst lief es als "Chilli