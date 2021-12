Salon für Traditionelle Thaimassage in Bramsche eröffnet

Somphit Snchantnuek und Saifon Back haben an der Malgartener Straße ein Studio für Traditionelle Thaimassage eröffnet.

Yvonne Sommer

Bramsche. An der Malgartener Straße in Bramsche hat jetzt ein Salon für Traditionelle Thaimassage eröffnet – in den Räumen eines sehr bekannten Geschäfts, das vor einigen Monaten geschlossen wurde.

Wer in den letzten zwei Wochen auf der Malgartener Straße entlangfuhr- oder ging, hat vielleicht am Haus Nummer 13 zwei Mal hingesehen. Dort, wo fast 70 Jahre lang „Uhren und Schmuck Eismann“ zu Hause war, heißt es nun „Massage st