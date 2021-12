Mini-Kirmes und Sommerterrasse: Was in Bramsche trotz Corona möglich war

Um den Schaustellern in Bramsche zumindest ein paar Einnahmen in diesem Jahr zu ermöglichen, erlaubte die Stadt Bramsche im September eine "kleine Kirmes" (Archivfoto).

Heiner Beinke

Bramsche . Das Coronavirus sorgte auch 2021 dafür, dass Schausteller es schwer hatten. Warum Familie Welte aus Bramsche trotzdem ein positives Fazit zieht, hat sie uns verraten.

Mit 2021 folgte für die Schausteller in Niedersachsen das zweite Jahr, in dem ihre Haupteinnahmequelle – Kirmessen und Jahrmärkte – wegen der Corona-Pandemie der Reihe nach abgesagt wurde. So auch in Bramsche:Das Stadtfest, das ei