2G oder nicht: Hin und Her nervt den Bramscher Einzelhandel

Schon Geschichte: Die 2G-Regel des Landes für den Einzelhandel ist nach nur vier Tagen vom OVG Lüneburg kassiert worden.

Mohssen Assanimoghaddam

Bramsche. Das Bändchen-System zur Kontrolle der 2G-Regel war gerade aufgebaut, da ist es schon wieder hinfällig: Das Chaos der Corona-Verordnungen nervt die Einzelhändler in Bramsche.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Am Donnerstagvormittag hat der Förderkreis Freundliches Bramsche (FFB) das Bändchen-System vorgestellt, mit dem die Einzelhändler in einer solidarischen Aktion die Kontrolle der 2G-Regel