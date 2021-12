So werden in Bramsche die Gottesdienste zu Weihnachten 2021 gefeiert

Die St. Martin-Kirche wird zu Heiligabend und Weihnachten sicherlich wie auch andere Gotteshäuser in Bramsche gut besucht sein (Archivbild).

Christian Senft

Bramsche. So wie schon im vergangenen Jahr, wird Weihnachten 2021 erneut unter Corona-Bedingungen gefeiert. Das gilt auch für die Gottesdienste in Bramsche an Heiligabend und den Feiertagen. Hier ein Überblick.

"Auch wenn es sicher wieder anders sein wird als in den Jahren vor der Pandemie, aber es werden Gottesdienste stattfinden", betont Stephanie Seger, Pastorin in St. Martin, im Namen aller Kolleginnen und Kollegen in den Bramscher Kirchengeme