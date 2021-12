An der Autobahn, auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen wird in und um Bramsche im Jahr 2021 reichlich gebaut.

Mohssen Assanimoghaddam

Bramsche. In und um Bramsche herum wurde in diesem Jahr auf den Straßen so viel gebaut, wie selten. Welche Baustellen 2021 die nervigsten waren, was fertig ist, wo noch gebaut wird und was uns 2022 erwartet.

Als Verkehrsteilnehmer, egal ob Fußgänger, Auto- oder Radfahrer, ärgern wir uns über Schlaglöcher und marode Straßen. Schon allein deshalb müssen Straßenbaustellen eben manchmal sein, um Fahrbahndecken zu sanieren, neue Versorgungsleitungen