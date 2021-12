Geschäfte in Bramsche führen Bändchen-System für 2G-Kontrolle ein

Impfstatus kontrollieren und Bändchen umlegen: Bettina Enz und Klaus Sandhaus zeigen die Komponenten des Systems, das den Weihnachtseinkauf erleichtern soll.

Heiner Beinke

Bramsche. Auch in Bramsche sollen Armbändchen die 2G-Kontrollen in der Innenstadt erleichtern. Die neue Regel soll ab Samstag gelten. So funktioniert sie.

Das neue Konzept sei mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmt, betont Klaus Sandhaus, Geschäftsführer des Förderkreises Freundliches Bramsche. Es sieht vor, dass alle teilnehmenden Betriebe nach der Kontrolle des 2G-Status ein Papierbändchen