Fußball in Bramsche: Fünf Herbstmeister und viele Überraschungen

Bei Björn Kandelhart (Mitte) und dem FCR Bramsche geht's bergauf. Der SC Achmer (in Blau) kämpft gegen den Abstieg.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Nach der längsten Winterpause aller Zeiten ist der Amateurfußball in der Region Bramsche wieder so richtig in die Vollen gegangen. Wir blicken zurück auf alle Vereine aus Bramsche, Rieste und Neuenkirchen-Vörden.

Das Fußballjahr 2021 beginnt auch in der Region Bramsche so, wie das letzte aufgehört hat: Corona-Lockdown. Im April erfolgt mit dem endgültigen Abbruch dann die Entscheidung, die die meisten Vereine schon erwartet haben. Immerhin