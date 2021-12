Seit dieser Woche werden auch die ersten Kinder in den Kinderarztpraxen im Osnabrücker Nordkreis geimpft (Symbolfoto).

Jan Woitas/dpa

Ankum/Bramsche. Seit dieser Woche werden die Corona-Impfstoffe für fünf- bis elfjährige Kinder ausgeliefert. Wir haben nachgefragt, wie das Impfen in den Kinderarztpraxen in Ankum und Bramsche läuft.

An diesem Mittwoch haben Kinderarzt Dr. Ansgar Möller und sein Team in seiner Praxis in Ankum die ersten fünf- bis elfjährigen Kinder gegen das Coronavirus geimpft. "Die Nachfrage ist sehr hoch, deutlich höher als das Angebot im Moment", sa