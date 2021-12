Beim ersten Aufeinandertreffen mit Berlin stand Christopher Meyer (links) noch nicht im TuS-Kader.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Eine lange Anreise und einen guten Grund zur Wiedergutmachung: Die Korbjäger des TuS Bramsche eröffnen die Regionalliga-Rückrunde am Samstag, 18. Dezember 2021, bei den Berlin Braves. Los geht es in der Halle am Zauritzweg um 18 Uhr.

Mit viel Euphorie waren die Red Devils in den Saisonauftakt gegen Berlin gegangen. Vor heimischer Kulisse erlitten die Hasestädter jedoch Schiffbruch. Die 65:92-Pleite war neben der 73:100-Schlappe bei Rasta Vechta die bislan