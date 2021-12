Täter nach Überfall auf Tankstelle in Engter flüchtig

Nach Angaben der Polizei war der Täter schwarz gekleidet und konnte unerkannt fliehen (Symbolbild).

Jörn Martens

Engter. Am Montagabend ist die Tankstelle an der Straße Im alten Dorf in Engter überfallen worden. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und flüchtete anschließend.

Das teilte die Polizei in Osnabrück mit. Demnach betat der Unbekannte am Montagabend die Tankstelle an der Straße Im alten Dorf gegen 18.50 Uhr und bedrohte die Angestellt mit einer Pistole.