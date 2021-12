Die Sanierung der Nordtangente soll im nächsten Jahr beginnen.

Heiner Beinke

Bramsche. Für 2022 rechnet die Stadt Bramsche mit einem Minus von 2,7 Millionen Euro. Das sind die sieben größten Investitionsvorhaben.

In der zweiten Sitzung des neuen Bramscher Stadtrates in Kalkriese stellte Bürgermeister Heiner Pahlmann den Entwurf der Stadtverwaltung für das Jahr 2022 vor. Er schließt bei geplanten Erträgen in Höhe von 54,6 Millionen Euro und Aufwendun