Öffnungszeiten der DRK-Testzentren im Nordkreis an Weihnachten und Silvester

Die DRK-Testzentren schränken im Osnabrücker Nordkreis ihre Öffnungszeiten zu den anstehenden Feiertagen teilweise ein (Symbolbild).

dpa/Sebastian Gollnow

Bramsche/Bersenbrück/Fürstenau. Die DRK-Testzentren in Bramsche, Bersenbrück und Fürstenau haben an Heiligabend und Weihnachten 2021 sowie zum Jahreswechsel geänderte Öffnungzeiten. Hier ein Überblick.

Wer an den Feiertagen oder zu Silvester einen Corona-Schnelltest machen lassen will oder muss, kann eines de Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes ansteuern. Dabei gilt es aber die geänderten Zeiten zu berücksichtigen.Am Heiligabend, also