DRK-Testzentrum in Bramsche zieht an neuen Standort um

Das Corona-Schnelltestzentrum des DRK muss in Bramsche schon kurz nach der Eröffnung umziehen (Symbolbild).

dpa/Moritz Frankenberg

Bramsche. Das erst kürzlich eröffnete DRK-Testzentrum in Bramsche zieht um und öffnet ab Montag, 13. Dezember 2021, an einem neuen Standort in der Innenstadt.

Am 3. Dezember hatte das Corona-Testzentrum im Café 1823 zum ersten Mal geöffnet – weil wiederum das Café selbst wegen der 2Gplus-Regelung vorerst geschlossen worden war. Nun aber will die Bäckerei Justus als Betreiber i