TuS Engter erlebt mitten in der Corona-Pandemie einen Volleyball-Boom

Die Volleyball-Damen des TuS sind aktuell Bezirksklassen-Tabellenführer. (Symbolfoto)

Stefan Gelhot

Engter. Der Vereinssport hat in der Region Bramsche unter der Corona-Pandemie gelitten. Auch der Volleyballverband hat den Spielbetrieb nun unterbrochen. Beim TuS Engter kann man sich in diesem Jahr aber über einen immensen Zulauf in der Abteilung freuen.

„Wir sind nach dem letzten Lockdown völlig überrannt worden", freut sich Volleyballtrainer Thomas Huesmann über die vielen neuen Gesichter, die im Frühjahr und Sommer 2021 zum TuS Engter kamen. Welchen Grund der Andrang hat, können sich die