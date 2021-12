Bramscher "Rumläufer" spenden Stadtlauf-Erlös an Jugendparlament

Für die "Rumläufer" überreichte Katja Bielefeld (rechts) den Spendenscheck an Selina Bayhan und Patrick Gärtner vom Jugendparlament.

Rumläufer

Bramsche. Einen "virtuellen" Tuchmacher-Stadtlauf hat es auch 2021 wieder in Bramsche gegeben, so wie schon im Vorjahr coronabedingt. Der Erlös aus den Teilnehmergebühren wurde nun an das Jugendparlament übergeben.

Im September konnte der Tuchmacher-Stadtlauf in der Bramscher Innenstadt über verschiedene Distanzen absolviert werden – nicht als Massenveranstaltung, die im Moment nunmal nicht möglich ist, sondern jeder Sportler lief für sich und üb