Hemker Straße in Bramsche bis Mittwoch Mittag voll gesperrt

Voll gesperrt ist zur Zeit die Hemker Straße am Ortsteingang von Bramsche.

Heiner Beinke

Bramsche. Böse Überraschung für etliche Autofahrer: Die Hemker Straße am Ortsausgang Bramsche ist am Mittwochmorgen, 8. Dezember, voll gesperrt. Dort wird eine Versorgungsstation aufgestellt.

Direkt am Ortseingang von Bramsche aus Richtung Achmer ist die Vollsperrung eingerichtet. Dahinter stehen schwere Kräne, die eine Station für Telekommunikation am Haken haben. Die wird in der dortigen Grünanlage aufgestellt. Nach Angaben de