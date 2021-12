Wenn Babys und Kleinkinder nicht schlafen, ist das für Eltern extrem belastend (Symbolfoto).

Imago images/image broker

Bramsche. Babys, die einfach nicht einschlafen wollen, Kleinkinder, die ständig nachts aufwachen: Für viele Eltern ist das sehr belastend. Schlafcoach Lisa Baumann aus Bramsche will helfen – einst war sie selbst Betroffene.

In diesem Text erfährst Du: Wo Du in Bramsche Hilfe bekommst, wenn Du und Dein Kind unter Schlafstörungen leiden. Welche Tipps vom Schlafcoach Du grundsätzlich beachten kannst. Wann Du Hilfe in Anspruch nehmen solltest.