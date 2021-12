Im Namen ihrer Kollegen bedankte sich Polizeioberkommissarin Julia Westerfeld und übergab die Präsente für die Kinder an den Schulleiter der Grundschule Engter, Bernd Kellermann.

Polizei Bramsche

Bramsche/Engter. Es ist eine lange Tradition, dass Grundschulkinder den Weihnachtsbaum bei der Polizei in Bramsche schmücken. Auch im Advent 2021 wieder – wenn auch anders als sonst.

Denn natürlich wurden die Jungen und Mädchen immer in das Polizeikommissariat an der Osnabrücker Straße eingeladen, um bei einem warmen Kakao und Stutenkerlen ihren selbstgebastelten Schmuck an der Tanne anzubringen.Doch wegen der derzeitig