Kontrabass-Konzert in der St. Marienkirche in Ueffeln

Am 11. Dezember gibt Barbara Post aus Coesfeld in der Marienkirche in Ueffeln ein Adventskonzert. Begleitet wird sie dabei von Ralf Blasi an Orgel und Klavier.

St. Marien-Kirchengemeinde Ueffeln

Ueffeln. Am Samstag, 11. Dezember 2021, um 18 Uhr findet in der St. Marienkirche in Ueffeln ein Adventskonzert mit Kontrabassistin Barbara Post aus Coesfeld statt. Besucher können vor Ort einen Corona-Test machen.

Zum Programm von Barbara Post gehört eine bunte Mischung von Barock über Adventslieder bis zum Tango, von Händel bis Piazzolla. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Begleitet wird sie dabei von Ralf Blasi (Coesfeld) an Orgel und Klavier.Barba