Zu ihrem besonderen Ehrentag gratulierten Hildegard Schmökel (von links) die Pastorin der St. Marien-Gemeinde Annika Hilker, Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing und Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann.

Eva Voß

Ueffeln. Mit Hildegard Schmökel hat an diesem Montag, 6. Dezember, die älteste Einwohnerin Ueffelns ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Dass sie so alt geworden ist, kann die Seniorin selbst kaum glauben, wie sie an diesem Vormittag lachend zu gibt. Wie es bei einem so besonderen Geburtstag üblich ist, gratulierten auch ihr auch die Ueffelner Pastorin Annika Hilker, Ortsbür