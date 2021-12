DRK-Testzentrum in der Bramscher Innenstadt gleich ausgebucht

Im Justus-Café 1823 am Kirchplatz ist das DRK-Testzentrum untergebracht.

Heiner Beinke

Bramsche. Reibungslos hat am Freitag, 3. Dezember 2021, der Start des neuen DRK-Testzentrums in der Bramscher Innenstadt gelaufen. Dabei waren alle Termine am Vormittag früh ausgebucht.

Freitag ist Markttag in Bramsche, entsprechend groß war der Andrang am Café 1823, das nun als DRK-Testzentrum dient. Dank der Terminvergabe hielt sich die Länge der Schlange vor dem Haupteingang aber noch in Grenzen, langes Warten war nicht