Radlader in Ueffeln in Brand geraten

Ein Radlader ist in Ueffeln in Brand geraten, rund 40 Feuerwehrleute rückten aus.

Henning Stricker

Ueffeln. Zu einen Fahrzeugbrand wurden am Freitagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Ueffeln, Merzen und Neuenkirchen alarmiert.

Direkt am Ortsrand , an der Neuenkirchener Allee, geriet gegen halb 10 Uhr bei Verladearbeiten ein größerer Radlader in Brand. Das Fahrzeug stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand und verursachte eine starke Rauchwolke, die in den Ortskern zo