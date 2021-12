Auf- und Abfahrt der B 68 am Bramscher Berg werden gesperrt

Auf- und Abfahrt der B 68 an der Goethestraße in Bramsche werden vorübergehend gesperrt (Archivbild),

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Auf- und Abfahrt der B 68 an der Goethestraße in Bramsche wird ab Freitag, 3. Dezember 2021, gesperrt. Auch an der Hemker Straße gibt es eine neue Verkehrsregelung.

Die Sperrung der B 68-Anschlussstelle erfolgt wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten, die bis Mittwoch, 22. Dezember 2021, ausgeführt werden. Das teilt die Stadt Bramsche mit. In Fahrtrichtung Osnabrück wird demzufolge eine Umleitungsstre