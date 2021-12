Heimatverein Neuenkirchen will neuen Aussichtsturm am Steigenberg

Abgerissen werden soll der marode Aussichtsturm am Steigenberg.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Der Abriss wird kommen, aber der marode und seit 2017 gesperrte Aussichtsturm am Steigenberg soll durch einen Neubau ersetzt werden. So will es mehrheitlich der Heimatverein Neuenkirchen.

„Der alte Turm ist nicht zu retten“, sagt auch Ludger Bley, der gerade wiedergewählte 1. Vorsitzende des Heimatvereins Neuenkirchen. Viel diskutiert worden sei auf der jüngsten Versammlung des Vereins. Er berichtet von zahlreichen Telefonat