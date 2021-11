Dominik Piller und Nadine Magerkohl sind jetzt für den PS-Personalservice in Bramsche an der Malgartener Str. 22 erreichbar.

PS Personalservice

Bramsche. Personalservice für Bewerber und Betriebe bietet die Firma PS Personalservice jetzt auch in Bramsche an. Am 1. Dezember 2021 öffnet die Zweigniederlassung.

Die PS Personalservice ist eine Tochtergesellschaft des Transportunternehmens Paul Schockemöhle Logistics GmbH & Co. KG in Steinfeld-Mühlen. Sie eröffnet eine Außenstelle an der Malgartener Straße 22 in Bramsche, neben dem Raschplatz. N