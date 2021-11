Glasfaserleitungen gelten als besonders stabil und ermöglichen hohe Bandbreiten in der Internetversorgung (Symbolbild).

Eckhard Stengel via www.imago-images.de

Bramsche. Für bis zu 4000 Haushalte in Bramsche sind in jüngster Zeit Glasfaser-Leitungen für schnelles Internet verlegt worden. Anbieter werden Osnatel und Telekom sein. Beide Unternehmen starten nun am 1. Dezember 2021 mit der sogenannten Vorvermarktung. Was das bedeutet, erfahren Sie hier.

Der Ausbau erfolgt privatwirtschaftlich und ist nicht zu verwechseln mit der Breitbandinitiative des Landkreises Osnabrück und seiner Kommunen, die schnelleres Internet in unterversorgten Außenbereichen von Bramsche ermö