2Gplus kommt: Gibt es in Bramsche nun zu wenig Testmöglichkeiten?

Derzeit gibt es nur ein Corona-Schelltestzentrum in Bramsche. Angesichts der neuen Regelungen "3G am Arbeitsplatz" und 2Gplus könnte das zu wenig sein (Symbolbild).

imago images/Rolf Poss

Bramsche. 3G am Arbeitsplatz, jetzt auch noch 2Gplus: Müsste es angesichts der neuen Corona-Regeln nicht mehr als nur ein Testzentrum in Bramsche geben?

Die Frage, ob es in Bramsche genügend Möglichkeiten gibt, einen Schnelltest zu machen, wurde bereits am Wochenende in lokalen Facebook-Gruppen eifrig diskutiert. Viele Nutzer trieb dabei beispielsweise die Sorge um, dass sie womöglich das b