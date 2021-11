"Musik und Stille" startet wieder als vorweihnachtliche Veranstaltungsreihe in St. Martin Bramsche (Archivbild).

Christian Senft

Bramsche. In der Kirche St. Martin in Bramsche beginnt am Mittwoch, 1. Dezember 2021, wieder die vorweihnachtliche Reihe "Musik und Stille.

Dreimal mittwochs im Advent findet diese Abendandacht in der Kirche statt. "Sie bietet Gelegenheit, im Wechsel von Musik und Stille zur Ruhe zu kommen und die besondere Atmosphäre der nur mit Kerzen beleuchteten Kirche zu genießen", heißt