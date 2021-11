Die bis dato letzte Stadtmeisterschaft fand 2019 statt. Unsere Szene zeigt das Aufeinandertreffen des späteren Siegers FC Kalkriese (in Weiß) und des FCR Bramsche.

Archiv/Rolf Kamper

Kalkriese. Auch in diesem Jahr wird die Bramscher Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ausfallen: Das für den 19. Dezember 2021 geplante Turnier wurde vom ausrichtenden Verein, dem FC Kalkriese, abgesagt. Damit reagiert man auf die zugespitzte Corona-Lage.

Die Stadtmeisterschaft wird abwechselnd von den Bramscher Fußballvereinen ausgerichtet, in diesem Jahr wäre der FC Kalkriese an der Reihe gewesen. Intern hatte sich der Vereinsvorstand noch Mitte November offen für eine Austragung am 19. De