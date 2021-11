Zusammenhalt in Engter gezeigt: Dreireihige Pflanzenhecke gesetzt

Nach einem genauen Pflanzplan entstand eine dreireihige Ansiedlung aus vielfältigen Sorten wie beispielsweise Feldahorn, Schwarzer Holunder, Waldhasel, Hundsrosen oder Ebereschen.

Holger Schulze

Bramsche. Dass in Engter der örtliche Zusammenhalt keine leere Worthülse ist, bezeugt jetzt einen dreireihige Pflanzenhecke entlang des ersten Feldweges am Ortsausgang in Richtung Wallenhorst.

Als schließlich die letzten Nachzügler eingetroffen waren, hatten sich insgesamt rund 30 wetterfeste Kinder, Frauen und Männer an die Arbeit gemacht, 250 vom Landkreis gesponserte Pflanzen in den Boden einzubringen. Entstanden war die Idee