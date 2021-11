Adventsmarkt in Engter kurz vor dem Beginn abgesagt

Rund um die Kirche sollte der Adventsmarkt 2021 in Engter stattfinden. Doch die Veranstaltung ist nun abgesagt worden (Archivbild).

Heiner Beinke

Engter. Die nächste Absage: Auch der Adventsmarkt in Engter am 27. und 28. November 2021 fällt aus, teilten die Organisatoren am Freitag mit.

Angesichts der Infektionslage entschied sich die Kirchengemeinde St. Johannis Engter doch noch kurz vor dem Beginn der Veranstaltung dafür, den Markt abzusagen. Dabei hatte sich der Vorstand eigens ein Konzept erarbeitet, das den Bedingunge