In der Fußball-Bezirksliga stehen noch ein paar Spiele auf dem Plan.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. In den Bramscher Sportvereinen ist am letzten November-Wochenende einiges los. Dabei passen sich die Beteiligten auch an die veränderte Corona-Lage an.

Die Bramscher Basketballer wollen in der Regionalliga einen Gegner auf Augenhöhe schlagen. Zu Gast sind am Samstag, 27. November 2021, die Korbjäger von Rot-Weiß Cuxhaven in der IGS-Halle. Anpfiff ist um 19.15 Uhr. Rol