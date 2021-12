Hohe Corona-Zahlen in Bramsche: Wie ist die Lage in den Kitas?

Während Eltern in Deutschland ihre Schulkinder mehrmals die Woche testen müssen, sind Corona-Tests für Kita-Kinder freiwillig. Doch werden sie überhaupt genutzt? (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Bramsche. Seit diesem Mittwoch, 1. Dezember 2021, haben Stadt und Landkreis Osnabrück die Warnstufe 2 erreicht. Was bedeutet das für die Kitas in Bramsche und wie hoch sind die Infektionszahlen dort? Wir haben uns umgehört.

Ganz aktuell sind in zwei Bramscher Kitas drei Kinder an Corona erkrankt, in drei weiteren ist jeweils ein Mitarbeiter infiziert. "Alle Kitas sind weiterhin im Regelbetrieb", teilt Henning Müller-Detert aus der Pressestelle des Landkreises