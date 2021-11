In St. Martin Bramsche findet der Einsegnungsgottesdienst für Diakon Tobias Macho statt.

Ilona Ebenthal

Bramsche. Am Freitag, 26. November 2021, wird Tobias Macho durch Regionalbischof Friedrich Selter zum Diakon eingesegnet. Der Gottesdienst, an dem Jugendliche beteiligt sind, beginnt um 18 Uhr in der Kirche St. Martin Kirche in Bramsche.

Tobias Macho kommt einer Pressemitteilung zufolge aus Bohmte und damit aus dem Kirchenkreis, in dem er künftig im Team des Kirchenkreisjugenddienstes arbeitet. In der St. Thomasgemeinde in Bohmte engagierte er sich in der Kinder- und Konfir